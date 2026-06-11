Бездомный поселился на чердаке у пенсионерки и жил там несколько месяцев

В доме у жительницы Австралии поселился неизвестный и воровал у нее вещи

Пенсионерка из Аделаиды пережила тяжелый шок после обнаружения незнакомого мужчины на чердаке ее дома. Несколько месяцев женщина считала, что у нее на крыше живет шумный опоссум, сообщает 7NEWS.

С конца 2025 года пожилая женщина, живущая одна в доме, начала замечать странные явления: кошка становилась обеспокоенной из-за необычных звуков над головой, предметы домашнего обихода периодически исчезали, а сиденье унитаза постоянно оставалось поднятым.

«Пропало много разных вещей, но я подумала: «Нет, может быть, я их куда-то положила»», — рассказала она.

Худшие опасения оправдались ранним утром, когда разнесся оглушительный грохот. Затем пенсионерка услышала, как кто-то ругается прямо у нее над головой.

«Раздался этот оглушительный хлопок. Звук был такой, словно кто-то чуть не провалился сквозь крышу. Я была слишком напугана, чтобы позвонить в полицию, потому что подумала, что, если я подниму шум, кто бы там ни был, он спустится», — вспоминает она.

Полиция, обыскав дом, подтвердила, что неизвестный устроил тайный лагерь в полости под потолком. Там обнаружили самодельную кровать, обувь, посуду, банки с едой и наркотики. Предполагается, что злоумышленник проник через поврежденную черепицу и прокрался в дом, пока хозяйка спала.

Пенсионерка утверждает, что неоднократно сообщала в Жилищный фонд о подозрительных звуках, но на ее жалобы никак не отреагировали. В полиции Южной Австралии сообщили, что расследование инцидента продолжается.

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