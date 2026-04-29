Пастор, написавший книгу о браке, арестован по обвинению в двоеженстве

Complex: в США пастор арестован по обвинению в двоеженстве
Sumter County Sheriff's Office

В США пастор Лесли Уильямс, автор книги о семейных ценностях и укреплении брака, арестован по обвинению в двоеженстве, пишет Complex.

Священнослужитель был задержан у себя дома. Сейчас он находится в центре заключения округа Самтер, Флорида, без права освобождения под залог. Ордер на арест был выдан в соседнем штате Джорджия, куда пастора этапируют для предъявления официальных обвинений.

Известность Уильямс получил после объявления о новом браке в декабре 2025 года. В социальных сетях он представил подписчикам «новую жену», что вызвало вопросы у тех, кто считал, что пастор на тот момент уже состоял в законном браке.

Уильямс ведет домашнее служение и является автором книги, где дает советы мужьям, как улучшить отношения с супругами, опираясь на библейские принципы.

Ранее в США пастор и его жена арестованы за насилие над приемными детьми.

 
