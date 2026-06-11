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Общество

Лукашенко научил журналистов правильно вести пропаганду

Лукашенко призвал журналистов не бояться вести пропаганду и не скрывать этого

Журналистам не нужно бояться пропаганды и скрывать идеологическую работу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко новому главреду ИД «Беларусь Сегодня» Ольге Ануфриевой. Видеозапись их встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого».

Глава государства напомнил, что на представителях СМИ лежит ответственность за общество в целом: помимо основной работы, им придется информировать людей, агитировать и пропагандировать. Этого не нужно стесняться, поскольку пропагандой занимаются все, пояснил Лукашенко.

Белорусские СМИ, по его словам, пропагандируют лучшее и агитируют за нормальный образ жизни, который и так существует в стране. Их работу он сравнил с обязанностями министров.

«Все мы идеологические работники — от журналиста до президента», — заявил Лукашенко.

Он признал, что в адрес журналистов периодически звучит критика. Однако, по его словам, их называют пропагандистами лишь из зависти и страха.

«Завидуют и боятся. Ну и хорошо: боятся, значит, все к лучшему», — подытожил белорусский лидер.

Сегодня Лукашенко назначил Ануфриеву директором и главным редактором издательского дома «Беларусь Сегодня», с этим и была связана их личная встреча.

Ранее Лукашенко призвал не бояться ИИ.

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