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Общество

Россиянка опоила младенца алкоголем, чтобы «защитить от инфекций»

На Ставрополье мать погубила своего ребенка, регулярно давая ему спиртное
Александр Кряжев/РИА Новости

На Ставрополье завели дело в отношении матери, которая систематически поила спиртным младенца. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, женщина постоянно давала ребенку алкоголь, мотивируя это тем, что хочет «защитить от инфекций» и чтобы он не кричал. Систематическое отравление этиловым спиртом привело к тяжелым последствиям для здоровья младенца и закончилось летальным исходом.

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 109 УК РФ, будет рассмотрено в Нефтекумском районном суде. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

До этого родители доверились ИИ и едва не погубили младенца. Они переживали из-за желтухи и старались делать все максимально правильно. Нейросеть рекомендовала давать ребенку по 60 мл молока за одно кормление. В результате младенец стал постоянно плакать, быстро уставать и засыпать. Лишь во время планового осмотра врач объяснил, что здоровый ребенок в этом возрасте обычно выпивает около 80–100 мл молока за один прием пищи.

Ранее отчим забил годовалого ребенка и пытался воскресить его шокером.

 
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