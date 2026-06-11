Стала известна площадь пожара в одной из промзон Новосибирска

Площадь пожара на производственной площадке в Новосибирске составила 2,8 тыс. кв. м

Площадь пожара на территории производственной площадки в Заельцовском районе города Новосибирска составляет 2,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для тушения и бесперебойной подачи воды к месту пожара направлен пожарный поезд.

«Пожар произошел на складе с пластиковой продукцией на улице Даргомыжского», — говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 11:01 по мск. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Очевидцы передают, что возгорание произошло на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции.

Горожане также опубликовали фото и видео места происшествия. На них можно увидеть поднимающийся вверх столб густого черного дыма, который виден из разных районов Новосибирска.

Ранее власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле.