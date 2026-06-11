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Общество

На дороги Москвы выехали настоящие «пухососы»

На улицах Москвы заметили настоящие «пухососы»

На улицах Москвы заметили «пухососы» — вакуумные комбинированные машины, которые чистят столицу от тополиного пуха. Об этом сообщил Telegram-канал Пул N3.

«Вслед за сгенерированными и распечатанными на 3D-принтере «пухососами» на улицах Москвы появились электропылесосы», — отметили в публикации.

В интернете стало популярным видео, на котором сгенерированные искусственным интеллектом «пухососы» очищают столицу от пуха. Тем не менее в реальность этих кадров поверили многие.

5 июня ученые Пермского Политеха сообщили, что в этом году сезон тополиного пуха начнется раньше обычного из-за теплой весны. Однако в будущем жители российских городов могут практически перестать сталкиваться с этим явлением.

До этого директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков предупредил, что тополиный пух опасен для автомобиля, так как способен нарушить работу мотора и кондиционера вплоть до их выхода из строя. В сезон активного цветения тополя он порекомендовал проводить еженедельную очистку радиаторов сжатым воздухом или водой низкого давления, а также заменять воздушный фильтр двигателя после окончания периода пыления.

Ранее россиян предупредили о риске самовозгорания тополиного пуха.

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