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Пара обучает птиц миграции в Испанию, пролетев с ними на параплане 2600 км

Пара из Австрии с помощью параплана учит птиц миграции
Gunnar Hartmann

Австрийская пара Хелена Вехнер и Йоханнес Фриц провели стаю из 36 северных лысых ибисов по маршруту миграции длиной около 2600 км — от Германии до юга Испании, летя рядом с птицами на параплане, пишет Daily Mail.

Северные лысые ибисы — одни из самых редких птиц в мире. Более 400 лет назад они были истреблены в Европе в результате охоты и утратили естественный миграционный инстинкт. Чтобы вернуть их в дикую природу, исследователям пришлоcь буквально обучить птиц правильному пути. Птенцов, выращенных в Германии и Австрии, с первых недель жизни приучали следовать за парапланом, формируя устойчивую социальную связь с «приемными родителями».

Из-за изменения климата термические потоки над Альпами стали недостаточно сильны для ибисов, поэтому команда изменила традиционный маршрут на испанское направление. После прибытия птиц поместили в вольер для акклиматизации. Когда они достигнут половой зрелости, их вернут в Германию для размножения.

Задача остается сложной: в прошлом году из-за сильного ветра и дождя стая не добралась до Андалусии, а некоторые птицы пострадали от удара о линию электропередачи.

Ранее семья с детьми отравилась угарным газом из-за голубя.

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