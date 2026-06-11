Шотландец похудел на 107 кг, когда попал в больницу, испугавшись своего веса

В Шотландии 177-килограммовый мужчина встал на весы, увидел цифру и попал в больницу, пишет Daily Record.

Житель Глазго Джон Макдональд похудел на 107 кг и отпраздновал свое 30-летие, несмотря на предупреждение врача, что он не доживет до этой даты. В возрасте чуть за 20 при весе почти 120 кг у него были преддиабетное состояние, апноэ во сне и высокое давление.

«Услышав, что я могу не дожить до 30 лет, если не похудею, я понял, что это был тот самый тревожный звонок», — рассказал Джон.

Путь к переменам начался с шока. На первом же взвешивании весы показали 177 кг, и у шотландца случился приступ паники. Джона отвезли в больницу, где выяснилось, что причиной стала тревога, усугубленная голоданием.

Мужчина изменил свой план питания, научился готовить с нуля, заменил сладкие газировки на низкокалорийные напитки и отказался от ежедневных заказов еды. В итоге вес Макдональда упал до 70 кг. Ушли апноэ и гипертония, появилась энергия. Прогулка до местного магазина, раньше занимавшая 15 минут, теперь доставляет удовольствие и стала частью активного образа жизни.

«Если вы думаете об этом — просто начните. Это может изменить вашу жизнь так же, как изменило мою»,— прокомментировал Джон.

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