Девушка скинула 21 кило, чтобы стать похожей на известную актрису

Китаянка похудела на треть, чтобы стать похожей на актрису Ян Ми

Китаянка похудела на треть за четыре месяца, чтобы стать похожей на известную актрису. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Блогерша Таоджичи-Бубао призналась, что при росте 156 сантиметров весила 64 килограмма. Она добавила, что решила похудеть после предположения подруги, что в меньшем весе она будет похожа на популярную актрису Ян Ми.

Сейчас вес Таоджичи-Бубао составляет 42,5 кг.

«Теперь мне нравится делать селфи, и моя самооценка взлетела», — пишет она в соцсетях.

40-летняя Ян Ми — одна из самых популярных китайских актрис. Карьеру она начала в 4 года, в 6 лет получила первую кинопремию.

