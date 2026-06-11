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Общество

В результате атаки ВСУ в Запорожской области есть жертвы

Балицкий: два жителя Запорожской области скончались после атаки БПЛА ВСУ
FotograFFF/Shutterstock

Два жителя Запорожской области скончались в больнице от осколочных ранений в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в «Максе» заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В селе Новоукраинка Куйбышевского муниципального округа от осколочных ранений после атаки дрона в больнице скончались двое местных жителей — мужчины 1965 и 1974 года рождения», — написал он.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким мужчин.

Накануне в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. По словам Балицкого, запрет необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта. Временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, которые направляются в лечебные учреждения для прохождения лечения. Губернатор подчеркнул, что безопасность детей является абсолютным приоритетом для властей.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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