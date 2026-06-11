Найденная капсула времени помогла мужчине выиграть деньги на скачках

Британец выиграл деньги на скачках благодаря капсуле времени

Найденная капсула времени помогла мужчине из Англии выиграть деньги на скачках, пишет The Guardian.

Джош Смоллс, руководитель реставрации в парке Кристал Пэлас, сделал ставку на победителя субботних скачек благодаря записке, найденной под бюстом викторианского архитектора сэра Джозефа Пакстона.

Вместе с запиской мужчина обнаружил четыре старинные монеты. В послании, подписанном П. Райтом Патерсоном, пояснялось, что деньги — это выигрыш от ставки на лошадь по кличке Санта-Клаус в 1964 году. Автор призывал будущего владельца использовать монеты для ставки на лошадь, чье имя «может каким-то образом ассоциироваться с Санта-Клаусом».

Смоллс рассказал, что по счастливой случайности на ближайших скачках участвовала лошадь по кличке Рождество. Джош послушал совета и сделал ставку в размере £20 именно на нее.

В итоге Рождество уверенно победила, принеся своему тренеру Эйдану О'Брайену 12-ю победу в главной классической скачке Великобритании.

Ранее послание в бутылке от солдат Первой мировой найдено на австралийском пляже.