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Общество

Найденная капсула времени помогла мужчине выиграть деньги на скачках

Британец выиграл деньги на скачках благодаря капсуле времени
Andrew Couldridge/Reuters

Найденная капсула времени помогла мужчине из Англии выиграть деньги на скачках, пишет The Guardian.

Джош Смоллс, руководитель реставрации в парке Кристал Пэлас, сделал ставку на победителя субботних скачек благодаря записке, найденной под бюстом викторианского архитектора сэра Джозефа Пакстона.

Вместе с запиской мужчина обнаружил четыре старинные монеты. В послании, подписанном П. Райтом Патерсоном, пояснялось, что деньги — это выигрыш от ставки на лошадь по кличке Санта-Клаус в 1964 году. Автор призывал будущего владельца использовать монеты для ставки на лошадь, чье имя «может каким-то образом ассоциироваться с Санта-Клаусом».

Смоллс рассказал, что по счастливой случайности на ближайших скачках участвовала лошадь по кличке Рождество. Джош послушал совета и сделал ставку в размере £20 именно на нее.

В итоге Рождество уверенно победила, принеся своему тренеру Эйдану О'Брайену 12-ю победу в главной классической скачке Великобритании.

Ранее послание в бутылке от солдат Первой мировой найдено на австралийском пляже.

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