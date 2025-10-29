На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Послание в бутылке от солдат Первой мировой найдено на австралийском пляже

UPI: на пляже в Австралии нашли послание в бутылке от солдат Первой мировой
true
true
true
close
abcperth/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время уборки пляжа в Уортон-Бич семья австралийки Дебры Браун наткнулась на необычную находку — бутылку с письмами, которые, как выяснилось, были написаны во время Первой мировой войны, пишет UPI.

Послание датируется 1916 годом и принадлежало двум солдатам — Малкольму Александру Невиллу и Уильяму Кирку Харли. Они служили вместе и, по всей видимости, отправили бутылку в море из района Большого Австралийского залива. Из письма следовало, что Невилл родом из Уилкаватты, Южная Австралия. Позже Браун удалось найти его потомков — внучатого племянника Херби Невилла.

«Удивительно, как много всего всплыло спустя более века. Мы знали о Малкольме из рассказов моей тети, которой уже 101 год», — рассказал родственник автора письма.

К сожалению, Малкольм пал в бою во Франции всего через несколько месяцев после того, как написал это письмо. Браун также смогла связаться и с потомками Уильяма Харли, который пережил войну и вернулся домой.

«Мы все потрясены. Чувство, будто дедушка обратился к нам через время», — поделилась эмоциями внучка Харли.

Ранее рабочий нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами