Послание в бутылке от солдат Первой мировой найдено на австралийском пляже

UPI: на пляже в Австралии нашли послание в бутылке от солдат Первой мировой

Во время уборки пляжа в Уортон-Бич семья австралийки Дебры Браун наткнулась на необычную находку — бутылку с письмами, которые, как выяснилось, были написаны во время Первой мировой войны, пишет UPI.

Послание датируется 1916 годом и принадлежало двум солдатам — Малкольму Александру Невиллу и Уильяму Кирку Харли. Они служили вместе и, по всей видимости, отправили бутылку в море из района Большого Австралийского залива. Из письма следовало, что Невилл родом из Уилкаватты, Южная Австралия. Позже Браун удалось найти его потомков — внучатого племянника Херби Невилла.

«Удивительно, как много всего всплыло спустя более века. Мы знали о Малкольме из рассказов моей тети, которой уже 101 год», — рассказал родственник автора письма.

К сожалению, Малкольм пал в бою во Франции всего через несколько месяцев после того, как написал это письмо. Браун также смогла связаться и с потомками Уильяма Харли, который пережил войну и вернулся домой.

«Мы все потрясены. Чувство, будто дедушка обратился к нам через время», — поделилась эмоциями внучка Харли.

Ранее рабочий нашел бутылку с посланием, оставленную в стене маяка более 120 лет назад.