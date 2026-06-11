Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Родителям назвали самые эффективные способы защиты ребенка от комаров

Врач Шабаршова: репелленты не стоит наносить на детскую кожу
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Комары ориентируются прежде всего на запах человека и углекислый газ, поэтому далеко не все ловушки способны надежно защитить от укусов, предупредила в интервью РИАМО врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Алена Шабаршова.

Наиболее результативными, по ее словам, считаются ловушки, привлекающие насекомых углекислым газом, теплом или специальными аттрактантами, однако они чаще применяются на открытых пространствах и стоят достаточно дорого. Световые ультрафиолетовые ловушки, напротив, малоэффективны против комаров.

«Для защиты детей наиболее надежными средствами по-прежнему остаются москитные сетки, закрытая одежда и репелленты, разрешенные по возрасту. Стоит отметить, что средства в виде спреев и аэрозолей следует наносить преимущественно на одежду ребенка, чтобы избежать аллергических реакций», — отметила специалист.

Энтомолог Юрий Гниненко до этого говорил, что комаров в этом году не больше, чем обычно. Никакого аномального нашествия нет.

Специалист отметил, что мошка, слепни и другие кровососы в этом году проснутся раньше, однако и их количество не превышает норму.

Ранее ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!