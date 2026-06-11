Родителям назвали самые эффективные способы защиты ребенка от комаров

Комары ориентируются прежде всего на запах человека и углекислый газ, поэтому далеко не все ловушки способны надежно защитить от укусов, предупредила в интервью РИАМО врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Алена Шабаршова.

Наиболее результативными, по ее словам, считаются ловушки, привлекающие насекомых углекислым газом, теплом или специальными аттрактантами, однако они чаще применяются на открытых пространствах и стоят достаточно дорого. Световые ультрафиолетовые ловушки, напротив, малоэффективны против комаров.

«Для защиты детей наиболее надежными средствами по-прежнему остаются москитные сетки, закрытая одежда и репелленты, разрешенные по возрасту. Стоит отметить, что средства в виде спреев и аэрозолей следует наносить преимущественно на одежду ребенка, чтобы избежать аллергических реакций», — отметила специалист.

Энтомолог Юрий Гниненко до этого говорил, что комаров в этом году не больше, чем обычно. Никакого аномального нашествия нет.

Специалист отметил, что мошка, слепни и другие кровососы в этом году проснутся раньше, однако и их количество не превышает норму.

Ранее ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых.