Ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых

Daily Mail: комарам может нравиться запах средств от насекомых
Jim Gathany./Wikimedia Commons

Британские ученые выяснили, что комарам может нравиться запах средств от насекомых, пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента насекомым несколько раз давали кровь одновременно с запахом популярного средства от насекомых. Сначала комары избегали запаха препаратов, но после серии таких «уроков» ситуация изменилась. Более 60% насекомых начали пытаться кусать поверхность, от которой исходил запах репеллента, даже когда крови там уже не было.

В следующем тесте комарам предложили выбрать между двумя руками — чистой и обработанной средством. Насекомые почти единогласно устремились к руке с репеллентом.

По словам исследователей, это показывает, что поведение комаров зависит не только от химических свойств вещества, но и от накопленного опыта.

Впрочем, ученые подчеркивают: поводов выбрасывать средства от насекомых нет. Подобный эффект удалось получить только в специальных лабораторных условиях.

