Врач назвал россиянам три главных способа отсрочить старческую деменцию

Лучшей профилактикой когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера, являются три основных шага – регулярные аэробные нагрузки, правильное питание и социализация. Об этом в беседе с Aif.ru сообщил врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

«Во-первых, нужно больше двигаться. Давать организму аэробную нагрузку. Это 150 минут в неделю, как минимум, достаточной мощности прогулки, занятия аэробными видами спорта, греблей, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба и так далее», – подчеркнул специалист.

Он напомнил, что аэробные тренировки считаются лучшей профилактикой болезней мозга, что было доказано учеными и экспертами ВОЗ.

В вопросах питания, по словам врача, важно добиваться сбалансированности рациона, чтобы организм не испытывал дефицита необходимых ему нутриентов.

Еще один крайне важный фактор профилактики деменции – это отсутствие социальной изоляции. По словам гериатра, именно одинокие люди имеют повышенные риски развития болезни Альцгеймера в старости.

Кроме того, в течение всей жизни человек должен продолжать обучение – для мозга крайне важно получать постоянную нагрузку. Это, в частности, подтверждается тем, что люди, имеющие высшее образование, реже подвержены деменции, подчеркнул Новоселов. В то же время он предупредил, что это не панацея, так как есть и другие факторы развития болезни. Так, например, есть случаи, когда болезнь Альцгеймера поражала великих ученых, писателей и политиков.

Что касается других способов предотвращения развития деменции – например, медикаментозные методы, то таковых сегодня не существует, хотя работа в этом направлении ведется, заключил специалист.

До этого ученые из Тайваня выяснили, что низкий уровень магния в крови может быть связан с повышенным риском развития деменции и других серьезных нарушений здоровья. По словам авторов работы, магний играет важную роль в функционировании нервной системы, поддержании здоровья сосудов и обменных процессов. Его недостаток может ухудшать кровоснабжение мозга, усиливать воспаление и нарушать передачу сигналов между нервными клетками, что со временем способно способствовать развитию когнитивных нарушений.

Ранее была названа вредная привычка, избавление от которой снижает риск деменции на 50%.