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Наука

Названа вредная привычка, избавление от которой снижает риск деменции на 50%

Neurology: отказ от курения снижает риск деменции на 50%
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от курения в пожилом возрасте может существенно снизить риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи Медицинского факультета Чжэцзянского университета, проанализировавшие данные более 32 тысяч человек. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Известно, что курение считается одним из основных факторов риска деменции. По оценкам специалистов, оно может повышать вероятность развития заболевания на 30–50%. Однако после отказа от сигарет многие люди набирают вес, а ожирение и сахарный диабет второго типа также связаны с ухудшением когнитивного здоровья.

Чтобы выяснить, как эти факторы взаимодействуют между собой, ученые изучили данные более 32 тысяч жителей США старше 60 лет, которые на момент начала наблюдения не страдали деменцией. Участники исследования каждые два года сообщали о своем курительном статусе и массе тела.

За 25 лет наблюдений было зарегистрировано почти 6 тысяч случаев деменции. Анализ показал, что у людей, бросивших курить во время исследования, риск развития деменции оказался на 16% ниже по сравнению с теми, кто продолжал курить. При этом у никогда не куривших участников риск был на 25% ниже, чем у действующих курильщиков.

По мнению ученых, программы помощи бросающим курить людям должны включать не только борьбу с никотиновой зависимостью, но и рекомендации по контролю веса, физической активности и питанию. Это позволит максимально использовать потенциальные преимущества отказа от сигарет для здоровья мозга и снизить риск возрастных когнитивных нарушений.

Ранее был найден способ восстановить защиту мозга от болезни Альцгеймера.

 
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