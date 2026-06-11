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Общество

Спасатели тушат крупный пожар в одной из промзон Новосибирска

ТАСС: в Новосибирске крупный пожар произошел в районе завода «Экран»

В Новосибирске на территории производственной площадки в Заельцовском районе города произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в 15:01 (11:01 мск). Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Очевидцы сообщают, что возгорание могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции. В МЧС в свою очередь подтвердили, что возгорание произошло в районе предприятия.

На место ЧП уже направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация о площади возгорания, причинах и возможных пострадавших уточняется.

Горожане также опубликовали фото и видео места происшествия. На них можно увидеть поднимающийся вверх столб густого черного дыма, который виден из разных районов Новосибирска.

6 июня на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар на площади 100 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Однако на месте инцидента работала бригада скорой помощи.

Ранее власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле.

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