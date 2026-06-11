В РАН раскрыли необычную реакцию российских зумеров на входящие звонки

Для молодых представителей поколения Z в возрасте от 18 до 24 лет входящие звонки – это источник стресса. Они воспринимают их как акт агрессии и вторжение в личное пространство, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко.

Речь идет именно о звонках без предупреждения – например, в мессенджере. Такой неожиданный вызов чаще блокируется. Причем такое отношение к разговорам по телефону не связано с одиночеством, подчеркнул академик.

«Если мы смотрим на данные, то только 4% молодёжи заявляют, что у них есть проблемы с одиночеством, — пояснил Сушко. — Две трети, или 64%, имеют надежных друзей. Контакты для зумеров точечные, эпизодические и при этом происходят в онлайне».

Он также отмечал, что зумеры предпочитают следовать так называемой «стратегии улитки», которая предполагает ограничение живого общения в пользу онлайн-переписок.

До этого эксперт по демографии Сергей Галиев сообщил, что российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние сто лет. Так, молодые мужчины одиноки в 60% случаев, женщины – в 40%. Отмечается, что такой статистики не наблюдалось в течение ста лет. По мнению демографа, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают проблему.

Ранее врач рассказал о необоснованных вызовах скорой помощи от зумеров.