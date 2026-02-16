Врач рассказал о необоснованных вызовах скорой помощи от зумеров

Зумеры в России все чаще начали вызывать скорую помощь по незначительным причинам, таким как легкая простуда и небольшое повышение температуры. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, некоторые зумеры считают температуру 37,5 градуса критическим состоянием, при котором необходимо вмешательство скорой помощи даже посреди ночи. Врач подчеркнул, что такие случаи сейчас должны обслуживаться неотложной помощью, а не скорой, так как не требует немедленного реагирования.

По мнению Звонкова, причиной этих необоснованных вызовов скорой помощи стало потребительское отношение к услугам, в числе которых и медицина. Люди привыкли, что любая их проблема может быстро решиться, даже если это является компетенцией других служб.

«У нас до 30 вызовов доходило порой. Я хочу сразу сказать, скоропомощная статистика всегда говорит, что примерно на 10 вызовов в лучшем случае один действительно обоснованный. Это автокатастрофа какая-нибудь, это инфаркт миокарда, это что-то очень серьезное. В остальном это приехать, поговорить, анальгинчик сделать и уехать», — отметил врач.

Терапевт подчеркнул, что эта проблема не решится сама по себе. Он допустил, что в таком вопросе может помочь введение платы или штрафов за необоснованные вызовы. При этом альтернативой также может стать американская модель, при которой вызов сначала оплачивается, а затем средства возмещаются из фонда. В таком случае люди рискуют столкнуться с потерей денег за вызов скорой по незначительной причине, поскольку им будет отказано в компенсации.

