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Общество

Студентка, приехавшая по обмену в Италию, стала жертвой группового изнасилования

El Caso: в Италии четверо мужчин изнасиловали 20-летнюю испанскую студентку
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Испанская студентка, участвующая в программе обмена, дважды подверглась групповому изнасилованию за одну ночь. Об этом сообщает издание El Caso.

События произошли в ночь с 22 на 23 мая в клубе The Beach на улице Виа Корелли в Милане. 20-летняя девушка отправились на вечеринку с 22-летней подругой-испанкой, где познакомились с двумя парнями. Когда девушки потеряли друг друга из виду, мужчины попросили жертву выйти на минутку за пределы помещения.

На улице молодые люди заставили её пойти в темный переулок, где начали приставать. Затем они позвали еще двух друзей, против воли девушки посадили ее в машину и отвезли на свалку недалеко от аэропорта.

Там четверо парней подвергали ее групповому изнасилованию, а затем выгнали ее из машины, бросили жертву и уехали. Пострадавшая в состоянии шока связалась с подругой и поехала в больницу. Получив медицинское заключение, она обратилась в итальянскую полицию.

Насильников разыскивают. Тем временем студентка решила прекратить пребывание в Италии и уже вернулась домой.

Ранее женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты.

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