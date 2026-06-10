Студентка, приехавшая по обмену в Италию, стала жертвой группового изнасилования

Испанская студентка, участвующая в программе обмена, дважды подверглась групповому изнасилованию за одну ночь. Об этом сообщает издание El Caso.

События произошли в ночь с 22 на 23 мая в клубе The Beach на улице Виа Корелли в Милане. 20-летняя девушка отправились на вечеринку с 22-летней подругой-испанкой, где познакомились с двумя парнями. Когда девушки потеряли друг друга из виду, мужчины попросили жертву выйти на минутку за пределы помещения.

На улице молодые люди заставили её пойти в темный переулок, где начали приставать. Затем они позвали еще двух друзей, против воли девушки посадили ее в машину и отвезли на свалку недалеко от аэропорта.

Там четверо парней подвергали ее групповому изнасилованию, а затем выгнали ее из машины, бросили жертву и уехали. Пострадавшая в состоянии шока связалась с подругой и поехала в больницу. Получив медицинское заключение, она обратилась в итальянскую полицию.

Насильников разыскивают. Тем временем студентка решила прекратить пребывание в Италии и уже вернулась домой.

Ранее женщина подверглась групповому изнасилованию в салоне красоты.