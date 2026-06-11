Жительница Новосибирска добивается компенсации за падение дерева на ее сына

В Новосибирске мать требует компенсацию после падения дерева на сына в детсаду

В Новосибирске женщина добивается компенсации через суд после падения сосны на сына в детском саду. Об этом она рассказала kp.ru.

В октябре 2025 года во время прогулки на шестилетнего Ваню упала сосна. Воспитатели, осознав опасность, прокричали детям «Бегите!», но мальчик подумал, что это игра, и не среагировал. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и растяжение мышц шейного отдела позвоночника, а затем восемь дней провел в больнице в шейном воротнике.

После выписки Ваня еще неделю находился на больничном, его мучили боли в шее, были проблемы со сном. Помогли магнитотерапия и лечебная физкультура. Его перевели в другой детский сад, затем отдали в подготовительную школу. Реабилитацию закончили к Новому году, врачи сняли ограничения на бассейн. Сейчас мальчик активно учится и мечтает стать изобретателем.

Администрация детского сада заявила, что упавшая сосна не была аварийной. Но следователи провели свою экспертизу. Департамент образования мэрии сообщил, что обследование зелёных насаждений проводилось в 2024 году, тогда спилили 23 аварийных дерева. После ЧП снесли ещё 20 деревьев и кустарников. Упавшее дерево аварийным не считалось, так как развитие стволовой гнили носило скрытый характер.

Прокуратура организовала проверку, СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Судмедэкспертиза установила легкий вред здоровью. Однако ответчики не признают, что дерево упало именно на ребенка. Следующее заседание назначено на август 2026 года в Первомайском районном суде Новосибирска. Мать Вани надеется на справедливое решение.

Ранее ребенок выпал из окна в российском детсаду, пока воспитательница спала.