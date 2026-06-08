Москвичку отчислили из вуза из-за обвинений в написании диплома с помощью нейросети

Mash: в Москве студентка доказала в суде то, что она писала диплом без ИИ

Студентка из Москвы получила компенсацию от вуза за отчисление из-за работы, якобы написанной нейросетью. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, учащаяся четвертого курса местного вуза писала дипломную работу по лингвистическому направлению.

В 2025 году, когда педагоги проверили работу, выяснилось, что 41,9% итогового текста якобы сгенерировал искусственный интеллект. После правок процент снизился до 11,9, но студентке не разрешили защитить диплом и отчислили.

Девушка подала в суд. При этом представители вуза не смогли внятно объяснить, как работала проверка и почему один фрагмент текста в одном отчете считался сгенерированным ИИ, а в другом – нет.

Суд признал отчисление незаконным. В следующем учебном году учащуюся восстановят и проверят диплом снова. В случае, если он будет соответствовать требованиям, студентку допустят к защите. Также заведение обязали выплатить 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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