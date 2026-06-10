Юрист раскрыл популярные схемы обмана выпускников во время ЕГЭ

В период проведения Единого государственного экзамена мошенники активно используют схемы обмана, связанные с продажей ответов и обещаниями помочь во время тестирования. Об этом РИА Новости рассказал член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

По его словам, одной из самых распространенных схем остается продажа якобы настоящих вариантов экзаменационных заданий. В Telegram-каналах и на различных сайтах выпускникам предлагают приобрести «слитые» варианты ЕГЭ по цене от 3 до 15 тысяч рублей. В действительности покупатели получают либо поддельные материалы, либо варианты экзаменов прошлых лет, не имеющие отношения к текущей кампании.

Еще одной популярной схемой Голендяев назвал обещания «онлайн-решения» ЕГЭ в режиме реального времени. Злоумышленники уверяют школьников, что смогут передавать правильные ответы через мессенджеры прямо во время экзамена.

Как пояснил эксперт, после получения предоплаты мошенники либо перестают выходить на связь, либо отправляют неверные ответы. Кроме того, попытка воспользоваться гаджетами во время экзамена может привести к аннулированию результатов ЕГЭ.

Также мошенники предлагают услуги «инсайдеров» среди репетиторов. Такие псевдоспециалисты утверждают, что заранее знают темы экзамена и имеют связи в экзаменационных комиссиях. Под этим предлогом они требуют повышенную оплату за «особую подготовку», однако никаких гарантий не дают.

Большинство (63%) школьников уже сталкивались с попытками мошенничества или взлома хотя бы один раз, из них 31% попадали в такие ситуации неоднократно. При этом с возрастом число подобных случаев растет: если в 9-м классе несколько раз сталкивались с мошенниками 22% подростков, то к 11-му классу — уже 36%, показало исследование онлайн-школы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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