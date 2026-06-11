SCMP: в Китае 25-летний мужчина стал популярным благодаря своей внешности

Похожий на ребенка 25-летний китаец стал популярным в сети, пишет South China Morning Post.

У Ван Цзюньмина из провинции Хунань диагностирован дефицит гормонов гипофиза — редкое состояние, при котором организм не вырабатывает вещества, контролирующие обмен веществ и рост.

Родители Вана возили его в больницу, но семья, жившая на $450 в месяц, которые зарабатывал отец-каменщик, не смогла оплачивать лечение. Мать начала заботиться о сыне сама, но позже у женщины диагностировали неизлечимый рак. Однако, вопреки прогнозам, она неожиданно выздоровела. Именно тогда сестра мужчины, которая раньше с ним не общалась, взяла его под свою опеку.

Окончив медицинский колледж, девушка не уехала в большой город, а устроилась в салон красоты, чтобы оплачивать лечение брата. Сейчас Ван регулярно проходит гормональную терапию. Врач Дэн Чао говорит, что не может предсказать результат, но пациент, возможно, сможет ходить самостоятельно, а его IQ — повыситься. Однако неизвестно, выдержат ли кости растущий вес.

Кроме того, сестра Вана ведет блог, посвященный жизни брата. Из-за своей особенности мужчина стал популярным в соцсетях, собрав сотни тысяч подписчиков.

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