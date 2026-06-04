Семилетний школьник, которого лечили от запора, впал в кому из-за редкого синдрома

В Великобритании 7-летний школьник Рафи Амер пережил кому после заражения редкой формой кишечной палочки. Об этом пишет Mirror.

В сентябре 2023 года Рафи отправили домой из школы из-за рвоты. Его отец, 37-летний Дин Амер, рассказал, что врачи сначала ошибочно диагностировали у сына запор и проблемы с желудком. Когда он заметил у Рафи кровь в стуле, то вызвал скорую, и ребенка срочно доставили в больницу, где назвали новый диагноз — почечная недостаточность 4-й стадии.

У мальчика наблюдались множественные судороги, а затем произошли три остановки сердца. Врачи реанимировали Рафи, подключили к аппарату жизнеобеспечения и «настоятельно попросили» семью попрощаться с ним. Оказалось, что всему виной гемолитико-уремический синдром (STEC-HUS) — редкое заболевание, поражающее почки, наиболее распространенное у детей до 5 лет.

Рафи ввели в кому и подключили к аппарату ЭКМО. Около шести месяцев от него не было реакции, затем он постепенно начал выделять мочу, что свидетельствовало о начале исцеления. Мальчик находился в отделении для тяжелых больных девять месяцев, затем его на три месяца перевели в центр реабилитации мозга, домой он вернулся лишь к концу 2024 года.

Сейчас Рафи уже может говорить, есть, сидеть и самостоятельно стоять. Отец описывает его как «самого счастливого, довольного мальчика, которого вы когда-либо встречали».

«Он обладает такой стойкостью, о которой я мог только мечтать», — добавил Дин.

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