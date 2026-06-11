Один из организаторов хищений у участников СВО частично признал вину

ТАСС: один из организаторов хищений у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

Один из организаторов хищений денежных средств участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево Алексей Кабочкин частично признал вину по делу. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Кабочкин признал вину в организации преступного сообщества, действующего на территории аэропорта Шереметьево с целью хищения средств у граждан участников СВО», — сказал собеседник агентства.

Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что пять женщин предстанут перед судом за систематическое выманивание денег у военнослужащих, прибывавших в московский аэропорт Шереметьево из зоны специальной военной операции.

По версии следствия, злоумышленницы входили в крупную преступную группировку, которая промышляла в воздушной гавани с 2022 по 2024 год. Безработные предположительно специализировались на обмане прибывающих бойцов, вводя их в заблуждение ложными рассказами о своем якобы критическом финансовом положении. К уголовной ответственности в рамках этого дела привлечены в общей сложности 40 участников группировки.

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