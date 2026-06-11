Россиянам назвали главные ошибки при составлении анкеты на сайте знакомств

Одна из самых частых ошибок новичков на сайтах знакомств — попытка казаться лучше, чем они есть на самом деле. Однако лучше работают анкеты, в которых виден живой человек. Об этом в интервью РИАМО сообщила PR-директор сервиса онлайн-знакомств Mamba Наталья Красильникова.

Она посоветовала выкладывать четкие снимки с открытым лицом при нормальном свете. По ее словам, подойдет естественная улыбка или спокойное выражение. В анкете также должны быть кадры из реальной жизни, а не только селфи. Можно добавить одно-два фото, демонстрирующих образ жизни: прогулка, спорт, путешествие, кафе. Использование тяжелых фильтров не приветствуется.

Текст анкеты стоит сделать теплым и живым: коротко рассказать об увлечениях и описать потенциального партнера. Негатив лучше убрать совсем — формулировки в духе «без драм» или «не выносите мозг» отпугивают или же притягивают агрессию. Полезно рассказать о своих интересах: спорте, путешествиях, кино и других увлечениях. Хорошо работает и легкий юмор — он помогает сделать профиль более живым и запоминающимся, отметила эксперт.

До этого Красильникова рассказала, какие фразы уничтожают интерес в онлайн-знакомствах.

Специалист обратила внимание, что фразы «привет» и «как дела» давно стали фоновым шумом, на который почти невозможно ответить интересно. Диалог быстро скатывается в формальное «нормально, а у тебя?» и затухает через пару предложений. Гораздо лучше, по ее мнению, работают сообщения с эмоцией, наблюдением или зацепкой, связанной с конкретными деталями анкеты — фотографиями, хобби, музыкой. Когда человек видит, что к нему проявили индивидуальное внимание, а не отправили одинаковый текст всем подряд, шанс на ответ заметно возрастает.

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