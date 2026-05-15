Россиянам рассказали, какие фразы уничтожают интерес в онлайн-знакомствах

Первое сообщение в онлайн-знакомствах работает как трейлер к фильму: если оно не зацепило, продолжения не будет. Об этом в интервью РИАМО сообщила PR-директор сервиса Mamba Наталья Красильникова. По ее словам, один неудачный заход отправляет диалог в архив быстрее, чем пользователь успевает открыть анкету собеседника во второй раз.

Специалист отметила, что фразы «привет» и «как дела» давно стали фоновым шумом, на который почти невозможно ответить интересно. Диалог быстро скатывается в формальное «нормально, а у тебя?» и затухает через пару предложений. Гораздо лучше, по мнению Красильниковой, работают сообщения с эмоцией, наблюдением или зацепкой, связанной с конкретными деталями анкеты — фотографиями, хобби, музыкой. Когда человек видит, что к нему проявили индивидуальное внимание, а не отправили одинаковый текст всем подряд, шанс на ответ заметно возрастает.

Не менее важна взаимность, продолжила эксперт. Многие пользователи занимают пассивную позицию, ожидая, что диалог будет вытягивать собеседник. Однако, чтобы диалог развивался, нужно задавать встречные вопросы, реагировать на детали и показывать эмоции. Именно ощущение взаимности становится главным признаком того, что знакомство может перерасти во что-то большее.

С комплиментами и шутками она призвала быть аккуратнее, во всяком случае в начале знакомства, поскольку неаккуратно брошенная фраза может попросту отпугнуть собеседника.

До этого Красильникова рассказала, когда жители Москвы наиболее активны на сайтах знакомств. Оказалось, что самым подходящим временем для поиска партнера являются вечерние часы в конце недели.

Мужчины, по ее словам, чаще всего заходят на дейтинг-сервисы с 20:00 до 22:00 в период с четверга по воскресенье. Женщины же предпочитают знакомиться по субботам в промежутке между 19:00 и 21:00.

