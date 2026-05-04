Россиянам рассказали, как выявить токсичного партнера до первой встречи

При знакомстве в социальных сетях или на сайтах знакомств важно обращать внимание не только на фотографии собеседника, но и на его манеру общения. Некоторые сообщения нередко указывают на то, что партнер может оказаться токсичным.

Об этом Life.ru рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

Специалист объяснила, что с помощью первых сообщений уже можно понять, как человек относится к чужому времени и личным границам. На естественное развитие общения указывает то, что собеседник спокойно начинает диалог, задает вопросы и не пытается торопить события.

«Частый тревожный признак — требование постоянного внимания. Собеседник пишет много сообщений подряд, раздражается, если ему не ответили сразу, шутит про игнор или пытается вызвать чувство вины. Сначала это может казаться проявлением сильного интереса, но довольно быстро превращается в ощущение, что вы уже что-то должны», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, другим признаком является резкий переход к интимным темам. Любые комплименты и флирт должны быть уместными. Однако попытки комментировать тело, настаивать на откровенном разговоре или игнорировать желание сменить тему являются прямым нарушением личных границ.

Красильникова напомнила, что при знакомстве в интернете не нужно заслуживать право завершить разговор. Если общение становится причиной напряжения, тревоги и дискомфорта, его можно закончить без долгих объяснений. В случае, если собеседник начинает грубить и писать после отказа, следует сразу заблокировать его аккаунт и отправить жалобу.

