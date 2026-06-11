Стало известно о новых требованиях россиян к паркингу в жилых комплексах

За последние годы у россиян, в частности – у жителей столицы, изменились критерии выбора парковочных мест. Если при покупке жилья раньше было достаточно обеспеченность машино-местом, то теперь важен комфорт – в частности, размер места, оснащение и так далее, рассказала mk.ru директор по продукту девелоперской компании «Новая Эра» Наталья Маркова.

В целом сегодня, по ее словам, в среднем обеспеченность парковками в бизнес-классе составляет 0,51 – это стабильный показатель в течение последних пяти лет. Таким образом, на рынке нет роста числа мест для авто, однако происходит их совершенствование. Конкуренция между разными объектами перешла из количественного критерия в качественный. Так, например, покупателям важно, чтобы машино-место было удобно использовать каждый день, доступ к нему был безопасен и быстр, при необходимости можно было бы зарядить электрокар, оставить на хранение вещи или велосипед.

«Еще пять лет назад паркинг в большинстве проектов воспринимался как отдельный подземный блок, не связанный с повседневной жизнью дома, — отметила специалист. — Сейчас подход меняется: подземные этажи все чаще проектируются как продолжение жилой среды, где можно не только оставить автомобиль, но и решить ряд бытовых задач».

В качестве примера она привела спрос на кладовые помещения, которые из дополнительной опции фактически стали требованием – так, аналитики подтвердили, что их обустроили 97% владельцев из рассмотренных 58 проектов.

Также отмечается, что паркинг должен иметь на своей территории зарядные станции для электромобилей. По словам специалиста, из числа проанализированных проектов такую услугу предусмотрели в 61% ЖК. Причем отмечается, что важен не только сам факт наличия зарядной станции, а подходящая под нее планировка всего помещения, чтобы владелец мог обслуживать авто по месту жительства.

Напомним, в России с 1 июня этого года вступил в силу новый Свод правил (СП 55.1), который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Так, теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Противопожарные меры обязательны даже без зарядных станций.

Кроме того, места для электроавтомобилей нельзя изолировать капитальными перегородками — разрешено только разделение легкой огнестойкой сеткой или шторами. Владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием теперь разрешено парковаться только на открытых наземных стоянках.

Минтранс ранее предложил новые правила оплаты платных парковок.