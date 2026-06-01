Новые правила парковки для электромобилей вступили в силу с 1 июня

В России с 1 июня изменились правила парковки для электромобилей

С 1 июня 2026 года в России вступил в силу новый Свод правил (СП 551), который регулирует противопожарные требования к автомобильным стоянкам. Документ, подписанный главой МЧС Александром Куренковым 31 марта, вносит существенные коррективы в условия размещения на парковках электрокаров, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Об этом сообщает «КП».

Теперь владельцам электромобилей и гибридов нельзя свободно заезжать на подземные паркинги жилых комплексов или гипермаркетов. Им предписано использовать специальные места, требования к которым стали строже. Противопожарные меры обязательны даже без зарядных станций.

Места для электроавтомобилей нельзя изолировать капитальными перегородками — разрешено только разделение легкой огнестойкой сеткой или шторами. Такие зоны организуют кластерами не более чем на 10 машин. Рядом с ними обязательно оборудуют системы пожаротушения. На подземных парковках разрешены только автоматы для медленной зарядки с ограниченной мощностью.

Владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием теперь разрешено парковаться только на открытых наземных стоянках. Пункт 10 нового Свода правил гласит: «В подземных стоянках автомобилей запрещено хранение газобаллонных автомобилей».

За нарушение новых требований предусмотрены штрафы: для физлиц — до 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей.

Новые требования распространяются на вновь строящиеся и проектируемые объекты, а также на существующие здания, где планируется капремонт, реконструкция или смена назначения. Ранее введённые в эксплуатацию подземные паркинги переоборудовать, скорее всего, не придётся.

До этого главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.