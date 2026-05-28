Мужчина, которому осталось жить пару месяцев, выиграл в лотерею $772 тысячи

Мужчина из Западной Австралии, которому врачи недавно сообщили, что ему осталось жить всего несколько месяцев, стал одним из победителей национального розыгрыша Lotterywest и получил $772 тысячи.

По словам победителя, новость оказалась для него одновременно счастливой и горькой. Мужчина признался, что больше всего рад возможности обеспечить свою семью после того, как его не станет.

«Теперь я могу уйти с улыбкой на лице», — рассказал он.

Австралиец рассказал, что едва не пропустил розыгрыш: он купил билет всего за пять минут до закрытия продаж.

Супруга победителя отметила, что выигрышная комбинация находилась в строке под номером 16 — именно 16-го числа пара поженилась десять лет назад.

Семья планирует потратить часть денег на поездки бизнес-классом, чтобы успеть увидеть родственников на востоке страны. Мужчина также хочет помочь близким, которые переживают тяжелые времена.

Представитель Lotterywest заявила, что история победителя тронула сотрудников лотереи и напомнила, что есть вещи, которые невозможно купить ни за какие деньги.

