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Гастротуризм и событийные поездки стали главными туристическими трендами у россиян

Туту: цифровой детокс становится новым направлением путешествий
Shutterstock

Наиболее устойчивыми туристическими трендами в России сегодня являются гастротуризм, событийный туризм и автотуризм. При этом заметный потенциал роста есть у slow travel, ностальгического туризма и цифрового детокса. Об этом рассказал член совета директоров сервиса путешествий Туту Игорь Сивец на сессии «Партнерства как точка роста: технологии, бизнес, маркетинг, ценности» Международного туристического форума «Путешествуй!», представив результаты исследования мотивации путешествий среди россиян. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Осведомленность путешественников о новых туристических форматах пока остается относительно невысокой. Только 24% опрошенных смогли самостоятельно назвать необычные форматы путешествий. При этом среди известных россиянам трендов лидируют гастротуры (58%), автотуризм (46%) и событийный туризм (46%). Значительно меньшая доля респондентов знакома с такими форматами, как slow travel (путешествия без спешки, 11%), стейкейшн (отдых без длительных переездов, 10%) и bleisure (формат поездок с совмещением работы и отдыха, 9%). Пользователи Туту и молодежь демонстрируют более высокий уровень осведомленности о новых туристических форматах по сравнению со средними показателями.

Опыт участия в нестандартных форматах путешествий пока имеет примерно половина респондентов. Самыми распространенными стали событийный туризм (20%), автотуризм (20%) и гастротуризм (17%). Реже путешественники пробовали отдых без гаджетов и социальных сетей (7%), стейкейшн (7%), slow travel (5%), ностальгический туризм (5%), инновационный туризм (5%), сонный туризм (3%) и bleisure (3%).

Среди форматов, которые россияне хотели бы попробовать в будущем, лидируют гастротуры (40%) и событийный туризм (35%). Каждый четвертый опрошенный заинтересован в slow travel (25%), автотуризме (24%), ностальгическом туризме (24%) и отдыхе в формате digital detox (24%). Инновационный туризм привлекает 20% респондентов, сонный туризм — 19%, стейкейшн — 17%, а bleisure — 11%.

По словам Игоря Сивца, результаты исследования показывают, что россияне все чаще ищут в путешествиях не только отдых и смену локации, но и новые впечатления, эмоции и уникальный опыт. Это открывает возможности для дальнейшего развития как уже популярных, так и новых туристических форматов. К примеру, учитывая что 20% путешественников уже имеют опыт автотуризма, еще 24% хотели бы его попробовать в будущем, сервис Туту запустил продукт «Автопутешествия». С его помощью которого можно арендовать автомобиль, выбрать маршрут по России и забронировать придорожный отель.

Ранее в России зафиксировали рост популярности внутреннего премиум-туризма.

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