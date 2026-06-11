В России научились облегчать боль при родах без препаратов

Baza: в России начали проводить роды в VR-очках для облегчения боли

В России начали проводить роды в VR-очках. Как выяснил Telegram-канал Baza, технологию применяют не как развлечение, а как часть терапии для облегчения боли.

Во время схваток роженице надевают VR-очки, в которых она видит расслабляющие пейзажи: море, лес, закат или горы. Иногда картины сопровождаются голосовыми медитациями, дыхательными практиками или гипнотерапией.

«Идея проста: переключить внимание мозга с боли и тревоги на другой сенсорный опыт», — сообщили в Baza.

Эту разработку уже внедряют в государственные роддома. Например, VR-очки закупил родильный дом имени Семашко в Томске и начал предлагать их роженицам как немедикаментозный метод обезболивания. Особенно этот метод актуален для женщин, кому противопоказана эпидуральная анестезия.

Однако есть уже и первые жалобы. Самая частая претензия — неудобство самих очков. По словам некоторых женщин, тяжелая гарнитура давит на лицо и нос, особенно при долгом использовании.

Ранее в Новосибирске женщина родила ребенка прямо на улице.