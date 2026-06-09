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Общество

Прохожий помог принять роды, начавшиеся у женщины на улице в Новосибирске

В Новосибирске женщина родила ребенка прямо на улице
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Новосибирске женщина родила малыша прямо на улице при участии незнакомца, сообщает kp.ru.

Как рассказала жительница одного из домов на улице Вертковской, около 11 часов она услышала, как неизвестная зовет на помощь. В этот же момент из подъезда вышел мужчина и увидел роженицу в крови и ее мать, придерживающую голову ребенка.

Прохожий подставил руки, чтобы ребенок не упал на бетон, а затем передал его матери. Затем он вернулся домой за ножницами, чтобы перерезать пуповину, и позвал соседку-медика, которая выполнила эту процедуру.

Тем временем вокруг женщины собрались люди. Кто-то вынес пеленки, чтобы завернуть новорожденного. После того, как на месте появились медики, мужчина ушел на работу.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич подтвердил факт родов, однако не уточнил, в каком состоянии находятся мама и малыш. Известно, что девушка родила сына и планировала назвать его Захаром.

Ранее женщина родила в нью-йоркском суде, прикованная наручниками к лавке.

 
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