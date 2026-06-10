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Общество

Учительница начала встречаться с 14-летним учеником и подарила ему дорогие часы

В Испании учительница завела отношения с 14-летним учеником
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В Испании 35-летняя учительница завела отношения с 14-летним учеником. Об этом сообщает El Caso.

Инцидент произошел в городе Хаэн. Отец подростка заметил радикальные изменения в поведении сына — мальчик забросил кружки, замкнулся в себе и стал крайне нервным. У него появились дорогие часы, хотя семья не могла позволить себе такой подарок. Ребенку звонили по ночам. Он сбегал на выходные, никого не предупредив. При этом родственники видели его в компании взрослой женщины и однажды отец услышал в трубке мальчика голос учительницы.

Мужчина обратился в полицию и сообщил руководству школы. Педагогу немедленно запретили вести уроки у подростка. Правоохранители установили, что женщина растлевала ребенка, ее задержали. Позже суд отпустил ее без залога, но запретил приближаться и общаться с несовершеннолетним.

Ранее учительница домогалась школьника и несколько раз насиловала его.

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