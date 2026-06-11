Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» потушили

Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

В ведомстве уточнили, возгорание на площади 600 квадратных метров полностью потушили в 08:00 мск. На месте пожара работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 36 специалистов и 11 автомобилей.

В МЧС добавили, что из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы, однако экспонаты получили серьезные повреждения. В результате пожара никто из людей не пострадал.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» – одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».