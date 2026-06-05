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Врач предупредила, в каком случае ежедневный душ навредит коже

Врач Галлямова: ежедневный душ может навредить сухой коже
Shutterstock

Ежедневный душ может навредить коже, если неправильно подобрать очищающее средство. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова.

Она уточнила, что риск пересушивания эпидермиса напрямую связан с его исходным состоянием. С дискомфортом могут столкнуться пожилые люди и обладатели сухого типа кожи. В связи с этим врач посоветовала подбирать продукты для умывания с учетом физиологических потребностей тела. Вместо классического мыла стоит использовать специализированные гели для душа, предназначенные для сухой кожи.

«Говорить о том, что нужно реже принимать душ, в наше время я бы не стала. Гигиена — основа здоровья кожи и всего организма. Кроме того, есть проблема запахов. У пожилых людей, например, появляется специфический старческий запах. Поэтому лучше принимать душ ежедневно или через день, используя не мыло, а гель-мыло», — пояснила Галлямова.

Руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова до этого говорила, что перед поездкой на море для защиты кожи важно отказаться от агрессивных отшелушивающих средств и процедур, повышающих ее фоточувствительность.

Ранее ученые выяснили, что 90% проблем с кожей появляются из-за советов из соцсетей.

 
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