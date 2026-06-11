В Турции хотят посадить в тюрьму «звезд» OnlyFans

Обвинение потребовало до 10 лет тюрьмы для 27 подозреваемых турецких «звезд» площадки в сфере индустрии для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает Hürriyet.

В публикации отмечается, что подозреваемые обвиняются в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов.

Также в розыск были объявлены еще пять активных участниц OnlyFans, которые находятся за пределами Турции.

В феврале 2026 года сообщалось, что в Турции задержаны 16 человек и изъяты активы на сумму около 300 млн турецких лир (примерно $6,9 млн по курсу на 18 февраля 2026 года) в рамках расследования предполагаемой схемы отмывания денег, связанной с публикацией контента на платформе OnlyFans.

Расследование, которым занимается подразделение по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств, охватило 25 подозреваемых и две компании. Операции прошли в восьми провинциях страны, включая Стамбул, Анкару и Анталью.

Ранее хейтеры с помощью ИИ сделали аккаунт фем-активистки на OnlyFans.