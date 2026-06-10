Мать и бабушка силой заставили девушку-подростка заниматься проституцией

В Таиланде собственные мать и бабушка силой заставили 17-летнюю девушку заниматься проституцией. Об этом сообщает Bangkok Post.

Все случилось в течение двух месяцев. Мать, бабушка и тети принуждали девушку-подростка к проституции из-за финансовых трудностей семьи. Из-за этого она сопротивлялась и сбежала к молодому человеку.

Однако родственницы выследили ее, избили и насильно посадили на рейс в Африку. Ее продали в рабство в качестве проститутки в Нигерии. Отссуда ей удалось тайно связалась с семьей своего возлюбленного и выйти на посольство Таиланда.

Дипломаты помогли ей вернуться на родину. Сейчас пострадавшая находится в Бангкоке. Она попросила воссоединить ее с братом-военнослужащим, которому доверяет — министр обороны помог организовать встречу. Отдел по борьбе с торговлей людьми продолжает расследование.

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