Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Мать и бабушка силой заставили девушку-подростка заниматься проституцией

В Таиланде мать и бабушка заставили девушку-подростка заниматься проституцией
Shutterstock/Motortion Films

В Таиланде собственные мать и бабушка силой заставили 17-летнюю девушку заниматься проституцией. Об этом сообщает Bangkok Post.

Все случилось в течение двух месяцев. Мать, бабушка и тети принуждали девушку-подростка к проституции из-за финансовых трудностей семьи. Из-за этого она сопротивлялась и сбежала к молодому человеку.

Однако родственницы выследили ее, избили и насильно посадили на рейс в Африку. Ее продали в рабство в качестве проститутки в Нигерии. Отссуда ей удалось тайно связалась с семьей своего возлюбленного и выйти на посольство Таиланда.

Дипломаты помогли ей вернуться на родину. Сейчас пострадавшая находится в Бангкоке. Она попросила воссоединить ее с братом-военнослужащим, которому доверяет — министр обороны помог организовать встречу. Отдел по борьбе с торговлей людьми продолжает расследование.

Ранее россиянку убедили заняться проституцией ради снятия порчи.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!