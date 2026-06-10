Пьяные мужчины порвали ноздрю и пробили голову маршрутчику в Иркутске

В Иркутске компания пьяных мужчин напала на водителя маршрутки и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел 10 июня. Компания, распивавшая спиртное, набросилась на маршрутчика из-за слов девушки, у которой был с ним давний конфликт. Мужчину избили до такой степени, что его в результате увезла скорая помощь. У него порван нос и пробита голова, при этом он не помнит момента нападения из-за удара по голове.

Пассажиры возмутились поведением мужчин, находившихся в маршрутке в момент драки. Никто из них не вышел на помощь. Единственной, кто разнимал толпу, оказалась продавец из соседнего магазина. Нападавших забрали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее российская треш-стримерша в прямом эфире избила знакомую.