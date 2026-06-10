Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Пьяные мужчины порвали ноздрю и пробили голову маршрутчику в Иркутске

В Иркутске пьяные мужчины порвали ноздрю и пробили голову маршрутчику
 Global Look Press

В Иркутске компания пьяных мужчин напала на водителя маршрутки и избила его. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Иркутск».

Инцидент произошел 10 июня. Компания, распивавшая спиртное, набросилась на маршрутчика из-за слов девушки, у которой был с ним давний конфликт. Мужчину избили до такой степени, что его в результате увезла скорая помощь. У него порван нос и пробита голова, при этом он не помнит момента нападения из-за удара по голове.

Пассажиры возмутились поведением мужчин, находившихся в маршрутке в момент драки. Никто из них не вышел на помощь. Единственной, кто разнимал толпу, оказалась продавец из соседнего магазина. Нападавших забрали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее российская треш-стримерша в прямом эфире избила знакомую.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!