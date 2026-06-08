Российская треш-стримерша в прямом эфире избила знакомую

В Челябинске во время прямого эфира треш-стримерши произошло избиение девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 8 июня во время прямой трансляции. Конфликт между участницами начался в начале стрима, на тот момент пострадавшая уже была с подбитым глазом. Затем местная стреш-стримерша накинулась на нее и избила.

Позже вся компания переместилась в квартиру, где напряженное общение продолжилось. Подруга плакала, а стримерша угрожала. Зрители стали бить тревогу, опасаясь, что все может кончиться трагедией.

До этого треш-стримерша уже попадала в новости из-за своего поведения. Она привлекла внимание органов опеки после того, как распивала алкоголь в присутствии своего сына во время эфира.

Ранее блогершу из Кемерово осудили за пьяные стримы в присутствии дочери.