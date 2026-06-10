Появились первые кадры: мужчина упал с высоты на капот и разбился

В Татарстане мужчина упал на Kia с высоты

В Татарстане мужчина упал на Kia и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Мужчина разбился <...>, упав с высоты на капот машины на Рашида Вагапова», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что возле автомобиля собрались люди. Кроме того, на место инцидента прибыли медики, они установили, что травмы, которые получил мужчина, несовместимые с жизнью. На фото также заметно, что в момент падения человек разбил лобовое стекло иномарки.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Кроме того, в Перми грузовик переехал пенсионерку.

Ранее в Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили.