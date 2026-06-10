В ДР Конго сообщили о росте числа заражений Эболой

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго увеличилось до 635. Об этом сообщили местные власти, передает «Интерфакс».

По данным властей, 127 человек скончались из-за вируса. До этого поступали данные о 598 подтвержденных случаях заражения и о 115 скончавшихся.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.