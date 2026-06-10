Иномарка сбила мальчика, выбежавшего на дорогу в Москве, он не выжил

В Москве иномарка сбила мальчика, выбежавшего на дорогу, он не выжил

В Москве малолетний ребенок выбежал на дорогу и не выжил, попав под машину. Об этом со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на Староволынской улице у дома №12, корпус 1. Водитель «Шкоды» сбил мальчика, который внезапно выскочил на проезжую часть.

На место происшествия прибыла скорая помощь, однако медикам не удалось спасти ребенка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту случившегося организована проверка, столичная прокуратура контролирует ее ход.

До того москвич на каршеринге сбил женщину с ребенком и скрылся. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Краснодаре мужчина, дважды переехавший девятилетнюю девочку, избежал наказания.