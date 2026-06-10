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Фуд-блогер Бекин рассказал, как выбрать мясо для шашлыка

Фуд-блогер Бекин объяснил SHOT ПРОВЕРКЕ, как выбрать мясо для шашлыка
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Ресторанный критик и фуд-блогер Георгий Бекин стал героем нового выпуска SHOT ПРОВЕРКИ и рассказал, как выбрать качественное мясо для шашлыка.

Эксперт пояснил, что первым критерием является внешний вид мяса. Жир на куске должен быть белым, само мясо — равномерного красного цвета, без слизи и какого-либо постороннего запаха. Качественный кусок выглядит сформированным, с четким контуром и без признаков заветривания, подчеркнул Бекин.

Фуд-блогер также посоветовал не усложнять рецепт маринада: для хорошего шашлыка достаточно репчатого лука, соли и перца, а иногда можно добавить немного уксуса. Оптимальное время маринования — около суток.

Помимо этого Бекин призвал обратить внимание и на жарку шашлыка. По словам эксперта, куски мяса не стоит насаживать на шампур слишком плотно: между ними должно оставаться пространство. Это необходимо для того, чтобы шашлык прожаривался равномерно, отметил критик.

Проверить готовность можно простым способом — по упругости — мясо должно ощущаться примерно так же, как основание большого пальца, если соединить большой и указательный пальцы в «щепотку», заключил Бекин.

В ходе выпуска ведущая SHOT ПРОВЕРКИ Анастасия Луговская также напомнила о рисках покупки уже замаринованного мяса и призвала внимательно изучать состав.

В мае глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Маненков поделился в соцсетях рецептом необычного шашлыка, который сам же приготовил на камеру.

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