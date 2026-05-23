«Самый счастливый мэр России» поделился нетрадиционным рецептом шашлыка

Глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Маненков поделился в соцсеях рецептом необычного шашлыка, который сам же приготовил на камеру. Видеоинструкцию в его исполнении опубликовало издание URA.RU.

Среди ингредиентов шашлыка по версии Маненкова — белые грибы и картофель, которые нанизываются на шампуры и готовятся на гриле с помощью мангала.

«Красотень, согласитесь? А запах чувствуете? Ну просто пальчики оближешь, улетно, дико вкусное блюдо», — поделился со зрителями автор рецепта.

В соцсетях Маненкова называют «самым счастливым мэром России» из-за позитивных видеороликов, которые он регулярно публикует. Например, в начале мая он показывал, как с удовольствием занимается уборкой на своем участке — подрезает ветки, убирает сухостой и опавшую листву. У Маненкова свой небольшой огород с теплицей, где он выращивает овощи и делится с подписчиками гордостью за то, что собирает урожаи в зоне рискованного земледелия.

Месяцем ранее Маненков записал видео в честь Всемирного дня здоровья — показал, как может простоять в планке три минуты и пройти 6 км на беговой дорожке, подчеркнув при этом, что ему скоро исполнится 70 лет.

