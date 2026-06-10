Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Мальчик угостил женщину соком со снотворным и привел к толпе насильников

В Индии мальчик угостил женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников
Shutterstock

В Индии ребенок угостил 41-летнюю женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников из десяти человек. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 3 июня. Женщина поругалась с мужем-алкоголиком, ушла из дома и направлялась к брату в соседнюю деревню. По дороге к ней подошел мальчик и предложил стакан сока, она была изможденной и согласилась. Оказалось, что в напиток было подмешано снотворное — она сразу почувствовала сонливость.

Мальчик и его сообщник предложили подвезти ее до деревни. Вместо этого они отвезли жертву в поле и вместе с другими молодыми людьми подвергли групповому изнасилованию. Преступники снимали происходящее на камеры.

Женщина очнулась и добралась до дома брата уже ночью. Семья пострадавшей подала заявление в полицию, всех десятерых подозреваемых арестовали. Изъяты мотоциклы и мобильные телефоны.

Ранее студентка, приехавшая по обмену в Италию, стала жертвой группового изнасилования.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!