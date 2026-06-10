Мальчик угостил женщину соком со снотворным и привел к толпе насильников

В Индии мальчик угостил женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников

В Индии ребенок угостил 41-летнюю женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников из десяти человек. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 3 июня. Женщина поругалась с мужем-алкоголиком, ушла из дома и направлялась к брату в соседнюю деревню. По дороге к ней подошел мальчик и предложил стакан сока, она была изможденной и согласилась. Оказалось, что в напиток было подмешано снотворное — она сразу почувствовала сонливость.

Мальчик и его сообщник предложили подвезти ее до деревни. Вместо этого они отвезли жертву в поле и вместе с другими молодыми людьми подвергли групповому изнасилованию. Преступники снимали происходящее на камеры.

Женщина очнулась и добралась до дома брата уже ночью. Семья пострадавшей подала заявление в полицию, всех десятерых подозреваемых арестовали. Изъяты мотоциклы и мобильные телефоны.

Ранее студентка, приехавшая по обмену в Италию, стала жертвой группового изнасилования.