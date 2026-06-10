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Общество

Крупную неонацистскую группировку, куда входили подростки, накрыли в России

ТАСС: на Алтае накрыли крупную межрегиональную неонацистскую группировку
Александр Кряжев/РИА Новости

На Алтае пресекли деятельность межрегиональной неонацистской группировки, в которой состояли более 150 человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Организатор, проживающий на Алтае, создал сеть ячеек через Telegram. В них вербовали молодых людей от 14 до 25 лет, в экстремистской группировке состояли жители 21 субъекта России. Участники нападали на людей неславянской национальности по мотивам этнической неприязни, а также поджигали торговые точки, избивали и наносили ножевые ранения. Некоторые из них поддерживали NS/WP (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ).

При обысках у задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с националистической символикой. В отношении организаторов и наиболее активных членов группировки возбуждены уголовные дела по ст. 205.2, 205.5, 213, 280, 282, 282.1 УК РФ.

Ранее уральские силовики поймали группу подростков-неонацистов.

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