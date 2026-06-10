В России раскрыли сеть экстремистов

ТАСС: деятельность экстремистского сообщества из 150 человек пресекли на Алтае

В Алтайском крае сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества, членами которого были более 150 человек в 21 регионе России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По их информации, организатором группировки выступил житель Алтайского края, который с помощью мессенджера Telegram координировал деятельность участников и занимался пропагандой националистических идей. Созданные им ячейки действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Краснодаре, Новокузнецке, Владимире, Тюмени.

В них входили молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, которые планировали и проводили акции «прямого действия» в отношении лиц неславянской национальности по мотивам этнической неприязни. Речь идет о поджогах торговых точек, избиениях, нанесениях ножевых ранений.

Кроме того, некоторые члены сообщества также являлись сторонниками организации NS/WP (признана террористической и запрещена в РФ) и оправдывали ее деятельность.

Против организаторов и наиболее активных участников возбуждены уголовные дела по ст. 205.2, 205.5, 213, 280, 282, 282.1 УК РФ. В ходе обысках у них было изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства, предметы с националистической символикой.

До этого в Нижегородской области вынесли приговор трем заключенным-экстремистам, которые готовили побег из исправительного учреждения.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 39 радикалов, склонявших детей к насильственным акциям.